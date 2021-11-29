Канберра, , 09:10 — REGNUM В настоящее время проникновение в Австралию штамма коронавируса «Омикрон» не вызывает беспокойство в министерстве здравоохранения страны. Однако, чтобы обезопасить население от возможных последствий заражения новым вариантом коронавируса, в ведомстве уже приняли решение дополнительно ревакцинировать еще 500 тысяч человек. Об этом 29 ноября сообщил телеканал Nine News.

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До сегодняшнего дня правом на получение третьей бустерной дозы вакцины от COVID-19 обладали полмиллиона жителей Австралии. Из них прививку поставили 415 тысяч. Теперь же министерство здравоохранения страны рекомендует пройти процедуру ревакцинации еще 500 тыс. человек.

«В Австралии наблюдается бдительность, а не тревога», — прокомментировал развитие эпидемиологической ситуации главный санитарный врач стран Пол Келли.

Напомним, что в связи с обнаружением первых случаев заражения штаммом «Омикрон» вечером 29 ноября в Австралии состоится заседание Комитета национальной безопасности.