, 17:54 — REGNUM Общенациональная заболеваемость в Германии снизилась впервые за последние три недели. Об этом сообщило немецкое агентство DW 30 ноября.

Институт Роберта Коха (RKI) привёл новое значение недельной заболеваемости на 100 000 жителей, равное 452,2. Накануне данный показатель пробил рекордный максимум, зафиксировав 452,4 случая заражений на 100 000 человек.

Органы здравоохранения Германии также сообщили о 45 753 новых случаях заражения коронавирусом в течение последних суток. Для сравнения, ровно неделю назад было зарегистрировано 45 326 случаев заражения.

Таким образом, с начала пандемии RKI насчитал 5 836 813 выявленных случаев заражения Sars-CoV-2. Фактическое общее число, вероятно, будет значительно выше, поскольку многие инфекции остаются нераспознанными.

Согласно полученной информации, за последние 24 часа по всей Германии было зарегистрировано 388 смертей. Общее число погибших выросло до 101 344 человек.