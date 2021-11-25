Москва, , 07:39 — REGNUM Причиной исчезновения «дельта"-штамма COVID-19 в Японии стало широкое распространение «испорченного» варианта этого штамма. Об этом 24 ноября рассказала биолог, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Специалист пояснила, что в Японии, в силу её географической обособленности и соблюдения жителями всех санитарных предписаний, циркулировал лишь один штамм коронавируса — «дельта"-штамм. В нём, как сообщили японские учёные, накопились мутации в белке nsp14. Именно этот белок ответственен за способность вируса исправлять мутации.

Но поскольку сама система исправления мутации — белок nsp14, «испортился», то система исправления коронавируса дала сбой и ошибки стали умножаться, в результате вирус просто исчез.

Баранова уточнила, что подобные случаи уже были зафиксированы в истории. При этом специалист отметила, что для России, либо для другой европейской страны такой вариант развития событий маловероятен из-за довольно большого разнообразия циркулирующих штаммов коронавируса.

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