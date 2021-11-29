Париж, , 10:09 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что появление нового штамма коронавируса «омикрона» в стране «дело нескольких часов», сообщает Le Figaro.

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На фоне обеспокоенности по поводу распространения нового штамма коронавируса министры здравоохранения стран G7 в срочном порядке соберутся 29 ноября в Лондоне. Министры здравоохранения Франции, США, Канады, Германии, Италии, Японии и Великобритания встретятся для обсуждения развития ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно пресс-релизу министерства здравоохранения Франции, по всей стране было выявлено восемь возможных случаев заражения омикрон-штаммом.

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