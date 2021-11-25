Берлин, , 16:28 — REGNUM В последние дни обсуждение общих требований о вакцинации набирало обороты ввиду резкого роста заболеваемости. В связи с обострением ситуации президент Конфедерации ассоциаций работодателей (BDA) Райнер Дульгер заявил, что готов принять общие требования вакцинации в Германии. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 25 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

«Мы полагаемся на диалог и убежденность. Обязательная вакцинация всегда являлась альтернативным решением, поэтому данную мысль нельзя исключать с самого начала», — заявил президент Конфедерации ассоциаций работодателей.

«Работодатели готовы конструктивно способствовать интенсификации вакцинации», — отметил Дульгер. Он также подчеркнул, что для этого необходимо «четкое заявление политиков вместо того, чтобы постоянно менять правила».

По мнению президента BDA, эффективная вакцинация и постоянное тестирование — важнейшие инструменты выхода из пандемии. При этом готовность сотрудников предприятий пройти вакцинацию является «признаком чувства долга и уважения к своим собратьям».