Сеул, , 04:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3938 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Из них 3917 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Сутками ранее в Южной Корее выявили свыше четырех тыс. зараженных, что являлось рекордным с начала пандемии показателем. Также в республике продолжают фиксировать рекордное количество госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 429 002. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 3401 человек.