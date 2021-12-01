Рим, , 21:00 — REGNUM По данным на вечер среды, 1 декабря, в Италии умерли 133 931 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 103 (днем ранее — на 89), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

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Число умерших превысило 100 впервые с июня 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 15 085 (днем ранее — на 12 764).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 043 620 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 199 783 человек (на 5513 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны).