Париж, 25 ноября 2021, 16:17 — REGNUM Масочный режим введён для посетителей рождественских ярмарок во Франции, сообщил 25 ноября журналистам министр здравоохранения республики Оливье Веран.
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Маски необходимо носить «во всех закрытых помещениях», включая те, для входа в которые нужен санитарный пропуск, пояснил чиновник.
По словам главы французского минздрава, чтобы попасть на ярмарку, нужен будет санитарный пропуск. Для этого людям старше 65 лет придётся ревакцинироваться от COVID-19: QR-коды с 15 декабря без бустерной зоны перестают действовать.
Если человек не привит от COVID-19, добавил чиновник, он должен после 29 ноября за сутки до мероприятия сдавать ПЦР-тест (пока он это нужно делать за 72 часа).
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