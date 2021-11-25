Париж, , 16:17 — REGNUM Масочный режим введён для посетителей рождественских ярмарок во Франции, сообщил 25 ноября журналистам министр здравоохранения республики Оливье Веран.

Рождественский вертеп Eparhia-kaluga.ru

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Маски необходимо носить «во всех закрытых помещениях», включая те, для входа в которые нужен санитарный пропуск, пояснил чиновник.

Веран «Префекты также будут наделены правом вводить обязательное ношение масок на открытых мероприятиях, таких как рождественские ярмарки или уличные рынки».

По словам главы французского минздрава, чтобы попасть на ярмарку, нужен будет санитарный пропуск. Для этого людям старше 65 лет придётся ревакцинироваться от COVID-19: QR-коды с 15 декабря без бустерной зоны перестают действовать.

Если человек не привит от COVID-19, добавил чиновник, он должен после 29 ноября за сутки до мероприятия сдавать ПЦР-тест (пока он это нужно делать за 72 часа).

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