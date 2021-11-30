Сеул, , 09:46 — REGNUM За неделю очных занятий в школах столицы Южной Кореи выявили коронавирус у 1090 учеников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Сеульского управления образования.

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Согласно опубликованным данным, за тот же период вирус также подтверждён у 95 сотрудников образовательных учреждений.

Известно, что 36% учеников и сотрудников школ заразились вирусом в своих семьях, 18,8% — в школах. Источник 33,3% случаев заражения не выявлен.

Напомним, что 22 ноября все детские дошкольные учреждения, начальные, средние и старшие школы на территории Южной Кореи вернулись к полноценным очным занятиям.

Посещаемость столичных школ составила 86%.

В министерстве образования отметили, что школам столичного региона предоставлено право гибко изменять политику посещаемости с учётом эпидемиологической ситуации.

В частности, до трёх четвертей учеников начальных и средних школ могут быть переведены на удаленное обучение с целью недопущения роста заболеваемости.

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