Москва, , 13:31 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» повысил неопределенность на рынках, есть три базовых сценария, что сейчас может произойти с мировой экономикой, заявил 30 ноября помощник президента России Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Первый сценарий — негативный и тяжелый, он предусматривает, что вирус будет распространяться быстрее, а тяжесть заболевания останется высокой. Этот сценарий по новому запустит все, что мы уже пережили с пандемией», — сказал Орешкин.

Второй сценарий, добавил он, это «Ложная тревога». Новые штаммы и раньше появлялись, несли в определенные риски, но о них «быстро забывали», отметил Орешкин.

«Третий сценарий — позитивный. При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, при этом тяжесть заболевания будет невысокой. Этот сценарий, к сожалению, не очень вероятный», — резюмировал помощник президента.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Читайте также: Инфекционист назвал сроки первых результатов исследований по «Омикрону»