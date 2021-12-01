Женева, Швейцария, , 16:31 — REGNUM О том, что признанные ВОЗ вакцины от COVID-19 неэффективны против нового штамма «Омикрон», в организации не знают: таких данных пока нет, сообщает 1 декабря Reuters.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Так, представитель ВОЗ заявил, что пока нет подтверждения, что без новых вакцин в борьбе с заражением «Омикроном» не обойтись. По его словам, производители должны доработать имеющиеся вакцины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё не прошло недели с момента первых заявлений о штамме «Омикрон». Крупные фармкомпании уже объявили, что работают над новой вакциной.

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