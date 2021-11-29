Москва, , 09:02 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» мог появиться на фоне массового применения плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 в Южной Африке. Об этом руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил изданию «Известия».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если в ЮАР и Ботсване основной метод — это лечение плазмой, и если людей там не особо вакцинировали, то к вливаемым антителам образуется устойчивость от нового варианта вируса», — сказал Волчков.

По словам вирусолога, есть много научных статей, из которых следует, что в этом регионе плазму переболевших коронавирусной инфекцией массово переливали больным. Основное значение в таком случае имеет протокол лечения: продолжительность и интенсивность терапии, наличие долечивания пациентов.

Волчков сравнил ситуацию с лечением антибиотиками, когда важно убить бактерию в организме пациента. Если курс антибиотиков не допить, бактерия может выжить и мутировать, а затем заразить другого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что самая надёжная защита от штамма коронавируса «Омикрон» — это ревакцинация.

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