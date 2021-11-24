Мадрид, , 07:00 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании будет сообщать о заболеваемости COVID-19 среди тех, кто вакцинирован, и тех, кто не вакцинирован, чтобы «повысить уровень важности» вакцинации. Об этом заявила государственный секретарь по вопросам здравоохранения Испании Сильвия Кальсон, сообщает агентство EFE.

Испания Soerfm

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

По её словам, заболеваемость COVID-19 в Испании выросла на семь пунктов: 139 случаев на 100 000 человек за 14 дней.

На пресс-конференции, в которой также приняла участие министр здравоохранения страны Каролина Дариас, Кальсон объяснила, что после двенадцати недель снижения заболеваемости — самого длительного периода снижения с начала пандемии — наблюдается «небольшой подъем», который в основном затрагивает детей в возрасте до 12 лет, а также их родителей в возрасте 40−49 лет.