Берн, , 10:55 — REGNUM В список стран и территорий, по прибытии откуда необходимо будет проходить обязательный 10-дневный карантин из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон», включили Великобританию, Египет, Малави, Нидерланды и Чехию власти Швейцарии. Об этом 27 ноября сообщило федеральное управление здравоохранения страны на своей странице в соцсети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Лица, въезжающие в Швейцарию (из указанных стран), должны предъявлять при посадке на самолет и при въезде в Швейцарию отрицательный результат теста на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин», — говорится в сообщении.

При этом в общей сложности в названный список властей Швейцарии теперь входит 15 стран и территорий. Помимо вышеназванных государств в него входят Бельгия, Ботсвана, Гонконг, Зимбабве, Израиль, Лесото, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР.

Отметим, 26 ноября швейцарские власти запретили прямые авиарейсы из стран юга Африки из-за выявленного там нового штамма коронавируса.