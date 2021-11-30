Нур-Султан, , 07:23 — REGNUM Казахстан принял решение ограничить въезд иностранцев из нескольких стран, рассчитывая таким образом не допустить или отсрочить появление в стране нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом первый вице-министр здравоохранения республики Марат Шоранов 30 ноября объявил в ходе заседания правительства.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Марат Шоранов «Учитывая появление нового штамма «Омикрон», на межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря ограничительные меры».

По словам чиновника, въезд в Казахстан будет ограничен для граждан из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Мадагаскара, Намибии, Танзании и ряда других стран. Для путешественников, прибывающих из государств, где был выявлен «Омикрон», вводится обязательное предоставление теста ПЦР и последующая самоизоляция. Также на необъявленный срок приостанавливается авиасообщение с Египтом.

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Напомним, что в настоящее время в Казахстане штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 не выявлен.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международные поездки и экономическое взаимодействие между странами не должны опять прекращаться из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

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