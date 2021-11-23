Берлин, , 04:32 — REGNUM Предстоящей зимой гражданам ФРГ предстоит сделать нелёгкий выбор — вакцинироваться от COVID-19, переболеть, либо умереть от этой болезни, заявил 22 ноября министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в больнице Гессена Цитата из видео на YouTube

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«Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы», — цитирует агентство France-Presse немецкого чиновника.

Шпан добавил, что ситуация в больницах из-за всплеска заболеваемости остаётся сложной, а основная причина кроется в повсеместном распространении коронавирусного дельта-штамма.

Ранее немецкие эксперты сообщили, что сейчас нет никаких признаков того, что четвертая волна COVID-19 в Германии может ослабнуть в обозримом будущем.

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