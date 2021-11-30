Мадрид, , 17:42 — REGNUM Испания на две недели приостановит авиасообщение со странами Южной Африки в связи с распространением в этом регионе нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщило 30 ноября министерство здравоохранения страны.

Флаг Испании Efraimstochter

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Авиасообщение будет приостановлено с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мозамбиком, Намибией, Эсватини и Южно-Африканской Республикой.

Уточняется, что ограничения вступят в силу со 2 декабря и будут действовать до 15 декабря включительно. В дальнешейшем они могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

Ранее испанские власти ввели 10-дневный карантин для прибывающих из указанных государств Южной Африки, внеся их в список стран, представляющих повышенный риск.

На сегодняшний день на территории Испании официально подтвержден один случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Он был выявлен 28 ноября у мужчины, прибывшего из ЮАР с пересадкой в Амстердаме.