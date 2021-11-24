Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Эпидобстановка в Грузии остаётся непростой, но темпы распространения коронавируса в стране начали снижаться. Об этом 24 ноября сообщила на брифинге замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния.

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«Отмечаются некоторые признаки стабилизации. Сегодня число выявленных случаев было чуть выше 3 тыс., что меньше показателей аналогичного периода прошлой недели», — сказала Габуния.

Она добавила, что эти данные обнадёживают, но пока госпитальный сектор загружен. Замминистра также отметила некоторый рост темпов вакцинации от COVID-19. За прошлые сутки впервые за полтора месяца число сделавших прививку приблизилось к показателю 10 тыс.

Стоит отметить, что в Грузии, по последним данным, привились около 36% населения. В минздраве отмечают снижение темпов с середины сентября, когда в сутки прививались до 30 тыс. человек.

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