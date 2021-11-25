Цхинвал, 25 ноября 2021, 15:17 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 198 тестов на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 25 ноября сообщила агентству «Рес».
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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1556 человек, 100 жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.
За время пандемии в республике выявили 9760 носителей SARS-CoV-2, из них более 8204 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 171 случай смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки данных о подобных случаях нет.
Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 85 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра трёх человек, поступили туда — четыре пациента.
Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 149 исследований 31 оказался положительным. Выздоровевшими медики в тот день признали 80 человек.