Цхинвал, , 15:17 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 198 тестов на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 25 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1556 человек, 100 жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9760 носителей SARS-CoV-2, из них более 8204 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 171 случай смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки данных о подобных случаях нет.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 85 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра трёх человек, поступили туда — четыре пациента.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 149 исследований 31 оказался положительным. Выздоровевшими медики в тот день признали 80 человек.