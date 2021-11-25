Лиссабон, , 02:23 — REGNUM В Португалии за прошедшие сутки выявили 3773 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что это рекордный за прошедшие четыре месяца показатель по числу выявленных зараженных за одни сутки. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на португальской территории достигло 1 130 090.

Также за минувшие сутки в стране скончались еще 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Португалии жертвами осложнений COVID-19 стали 18 370 человек.

В ведомстве указывают, что в Португалии привились против коронавирусной инфекции не менее 87,56% жителей. При этом в стране на протяжении 17 дней подряд растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19.