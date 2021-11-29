Канберра, , 11:54 — REGNUM Два человека из общего числа выявленных в Австралии случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» полностью прошли вакцинацию от нового заболевания. Об этом 29 ноября сообщает телеканал ABC.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Также указывается, что оба вакцинированных от COVID-19 и заразившихся «Омикроном» жителя страны прибыли в Сидней из Южной Африки в ночь на 29 ноября.

Кроме уточняется, что в настоящее время в Австралии было зафиксировано пять подтвержденных случаев заражения новым вариантом коронавируса, один из которых на отдаленной Северной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что риск распространения штамма коронавируса «Омикрон» на глобальном уровне является высоким.