Рига, , 17:01 — REGNUM Из 15 депутатов Лиепайской городской думы Латвии не привит от коронавируса COVID-19 и не переболел этим вирусом лишь один депутат — это Людмила Рязанова от партии «Согласие». Об этом сообщило государственное «Радио 4».

Вакцинация WikiImages

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Депутат уже заявила, что не намерена вакцинироваться, а отказ в ее допуске на заседания горсобрания будет оспаривать. По словам Рязановой, она не против вакцинации, но не приемлет методов, которые используются в данном вопросе, и в случае чего готова обратиться в Конституционный суд.

«В чем это насилие и методы, которые мне не нравятся, заключаются: людей заставляют вакцинироваться под страхом потери работы, под тем, что они не смогут посещать магазины и еще какие-то места, которые, может быть, для них актуальны», — сообщила она.

Мэр Лиепаи Гунар Ансиньш заявил, что самоуправление получило из Министерства охраны среды и регионального развития письмо об изменениях в законодательстве в связи с требованиями оо обязательной вакцинации, информация была доведена до сведения всех депутатов.

«Законодатели постановили, что депутат без ковид-сертификата не может исполнять свои обязанности ни очно, ни удаленно. Это значит, что депутат будет отстранен на время, пока он не сделает прививку. Надо сказать, что все в руках самого депутата», — сообщил он.

В ответ на это Рязанова заявила следующее: «Когда мне сказали, что я потеряю мандат, я сказала, что я с этим не согласна. Мандат депутата мне выдал народ, и кто и на каком основании имеет право меня его лишать? И поэтому, если это произойдет, то я буду дальше обращаться, я буду отстаивать свои права».