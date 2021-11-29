Токио, , 08:15 — REGNUM Все послабления на въезд в страну и выдачу новых виз для граждан всех стран приостанавливают из-за ситуации с «Омикрон"-штаммом коронавируса власти Японии. Об этом 29 ноября сообщил журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран приостанавливается с 30 ноября. Кисида уточнил, что меры являются временными и будут действовать до прояснения ситуации с новым штаммом коронавируса.

Также расширен список стран, на въезд из которых будут действовать ограничения, введённые для японцев и для проживающих в Японии иностранных граждан. Кроме того, отменяются все смягчения на въезд в страну для бизнесменов, студентов и технических стажёров, введённые меньше месяца назад, 8 ноября.

Премьер-министр уточнил, что на территории Японии до настоящего времени не было выявлено ни одного случая заражения «Омикрон"-штаммом. Специалисты проверяют человека, приехавшего относительно недавно из Намибии. У него было выявлено заражение коронавирусом, и сейчас медики проводят дополнительные исследования, чтобы точно убедиться в наличии, либо отсутствии «Омикрон"-штамма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии намерены потратить около $2,6 млрд на работу программы по бесплатному ПЦР-тестированию граждан на наличие коронавирусной инфекции.

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