Вашингтон, 29 ноября 2021, 22:31 — REGNUM Разработку вакцины от нового штамма коронавируса «Омикрон» начала американская Johnson & Johnson, говорится в опубликованном 29 ноября заявлении компании.
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Отмечается, что компания занимается исследованием эффективности уже существующей вакцины против нового штамма. Это делается с привлечением учёных из ЮАР.
Кроме того, с учётом быстрого распространения «Омикрона», начата разработка вакцины именно против этого варианта. Учёные будут совершенствовать вакцину — по мере необходимости.
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