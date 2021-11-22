Мадрид, 22 ноября 2021, 15:45 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может затянуться. Такой вариант развития событий возможен, если в мире сохраниться неравный доступ к вакцинам от COVID-19. Об этом в ходе обращения заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Он указал, что в государства G20 поступили более 80% вакцин от коронавируса, при этом страны с низкими доходами получили 0,5% препаратов.
Гербейесус напомнил о намеченной ранее организацией цели: до конца 2021 года добиться в каждой стране не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса, а к середине 2022 года выйти на показатель 70%.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в случае, если страны Европейского союза не ужесточат связанные с пандемией COVID-19 ограничения, нынешней зимой от нового заболевания в регионе могут умереть примерно 500 тыс. человек.
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