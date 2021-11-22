Мадрид, , 15:45 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может затянуться. Такой вариант развития событий возможен, если в мире сохраниться неравный доступ к вакцинам от COVID-19. Об этом в ходе обращения заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Он указал, что в государства G20 поступили более 80% вакцин от коронавируса, при этом страны с низкими доходами получили 0,5% препаратов.

«Чем дольше продлится это расхождение, тем дольше вирус будет циркулировать и тем больше будет вероятность, что могут появиться опасные мутации», — подчеркнул глава организации.

Гербейесус напомнил о намеченной ранее организацией цели: до конца 2021 года добиться в каждой стране не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса, а к середине 2022 года выйти на показатель 70%.

Читайте также: В ВОЗ признали Европу эпицентром пандемии COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в случае, если страны Европейского союза не ужесточат связанные с пандемией COVID-19 ограничения, нынешней зимой от нового заболевания в регионе могут умереть примерно 500 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: зимой в Европе от COVID-19 могут умереть 500 тыс. человек