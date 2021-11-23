Кишинёв, , 08:21 — REGNUM В Молдавии в течение суток 22 ноября выявили 655 случаев заражения коронавирусом в ходе 3558 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 358 857 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 341 043 человека, в том числе 750 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1822 пациента с COVID-19, из которых 213 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8869 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 35 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 371 заражение коронавирусом в результате проведения 3452 тестов. Выписали врачи 767 человек, умерли 35 пациентов с COVID-19.