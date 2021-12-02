Кейптаун, , 06:28 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября. Об этом 1 декабря сообщил на своем сайте Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Факт инфицирования зафиксировали в провинции Гаутенг.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря агентство Associated Press распространило информацию о том, что в Нигерии штамм «Омикрон» обнаружили в образце, который был взят еще в октябре 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии штамм «Омикрон» выявлен в пробе двухмесячной давности