Милан, Италия, , 21:47 — REGNUM Префект Милана Ренато Сакконе в среду, 24 ноября, призвал мэра города Джузеппе Салу ввести обязательный масочный режим в отдельных общественных пространствах под открытым небом.

Милан Steffen Schmitz

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Речь идет, в частности, о рождественских базарах и иных местах скопления граждан. Указанная мера должна снизить распространение коронавируса.

По данным на 24 ноября, в Италии умерли 133 415 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 85 (днем ранее — на 83). Число подтвержденных носителей выросло на 12 448 (днем ранее — на 10 047). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 954 585 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 159 317 человек (на 4807 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 500 931 человек — 75,55% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших: те, кто регулярно сдают тесты, лишатся части возможностей (в том числе — права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).