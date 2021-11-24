Берлин, , 18:44 — REGNUM В Германии вводятся новые меры по сдерживанию коронавирусной инфекции, поскольку число случаев заболевания продолжает расти. Уровень охвата вакцинацией остается ниже, чем в других западноевропейских странах. Об этом сообщило немецкое агентство DW 24 ноября.

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией побило новый рекорд: впервые с начала пандемии показатель заболеваемости за семь дней превысил 400 случаев. По данным Института Роберта Коха (RKI), в целом по Германии было зарегистрировано 404,5 новых случаев заражения на 100 000 человек.

Новый рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован после вступления в силу ряда новых мер, направленных на борьбу с инфекциями.

В связи с этим 24 ноября в Германии вступают в силу новые общенациональные правила по сдерживанию распространения вируса.

К ним относится необходимость предъявить доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательный тест на COVID-19 для входа в общественный транспорт, а также на рабочие места. Эти правила дополняют ранее существовавшие, которые требуют аналогичных доказательств при входе в закрытые помещения, такие как бары, рестораны и развлекательные заведения.

Работодателям рекомендуется разрешать сотрудникам работать на дому. Существует также обязательное ежедневное тестирование для сотрудников и посетителей домов престарелых, независимо от того, были ли они вакцинированы или нет.