Москва, 29 ноября 2021, 19:31 — REGNUM В Риге усиливают ограничения для жителей, не желающих вакцинироваться. Об этом 29 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM один из местных жителей на условиях анонимности.

Рига
Рига
Vadim Timoshkin

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«Уже ввели ограничения на посещения филиалов банков, люди не могут снять деньги», — сообщил собеседник агентства.

«В моём случае работает лишь один филиал моего банка, для посещения которого нужно записываться за месяц!», — рассказал рижанин.

«Мы опасаемся, что вскорости станет невозможным снять деньги со своих счетов, депозитов. Станет невозможным обновить банковские карты» — подытожил собеседник.