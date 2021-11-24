Варшава, , 16:00 — REGNUM За минувшие сутки в Польше выявили рекордно высокое число случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19. Об этом 24 ноября передает пресс-служба министерства здравоохранения Польши.

Коронавирус Сdc.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

«За последние сутки зафиксировано 28 380 случаев новых заражений коронавирусом. 460 человек умерли. Это самые высокие показатели во время текущей волны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что страна находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.