Буэнос-Айрес, , 17:42 — REGNUM Власти Аргентины установили новое правило для въезжающих из Африки: прохождение двухнедельного карантина и ПЦР-тестирование на COVID-19 на десятый день изоляции.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Официальный бюллетень Аргентинской Республики 29 ноября опубликовал новые требования, которые разработаны в ответ на выявление в Африке нового штамма «Омикрон».

Напомним, Аргентина пока не будет возобновлять авиасообщения со странами Африки. Соответствующее решение было принято 26 ноября.

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