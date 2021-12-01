Абуджа, , 11:33 — REGNUM На территории Нигерии выявили первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 1 декабря сообщает национальный центр страны по контролю заболеваний (NCDC).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Отмечается, что штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен у трех человек, побывавших в ЮАР и вернувшихся в Нигерию на прошедшей неделе.

Также указывается, что после появления информации о разновидности «Омикрон», власти страны пересмотрели рекомендации для туристов. Согласно новым рекомендациям, всем прибывающим на нигерийскую территорию нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сделан не более чем за 48 часов до начала поездки. При этом для выезда необходим такой же тест или свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач из ЮАР Унбен Пиллэй рассказал, что у пациентов, которые заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон», наблюдаются симптомы, схожие с симптомами гриппа.