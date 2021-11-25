Бухарест, , 12:42 — REGNUM Павильоны и площадки традиционной ежегодной Рождественской ярмарки в городе Сибиу (Северо-западная Румыния) откроются только для тех посетителей, которые имеют так называемый «зеленый сертификат» (документ о вакцинации от COVID-19 или свидетельство об отсутствии коронавирусной инфекции). Об этом 25 ноября со ссылкой на местную администрацию сообщило бухарестское издание Digi24.

Вакцинация Lenobl.ru

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Согласно официальной информации, во время проведения мероприятия у входа в каждый ярмарочный сектор будут дежурить врачи и полицейские, в обязанности которым вменена тщательная проверка соответствующих удостоверений.

«Мы сосредоточили наши усилия на борьбе за безопасность и гостей торжества, и самих продавцов, — заявил главный распорядитель ярмарки Дрэган Рэдулец. — Наша задача — предоставить публике самые яркие впечатления, несмотря на нетипичные условия проведения акции».

Ярмарка в Сибиу является крупнейшим зимним развлекательным мероприятием в Румынии. Она проводится с 2007-го года, когда этот город получил статус культурной столицы Европы. Ежегодно ее посещают до 200 тысяч человек.