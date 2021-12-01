Гонконг, Китай, , 06:38 — REGNUM Специалисты Гонконгского университета смогли выделить новый штамм коронавируса «Омикрон» из клинических образцов, полученных от носителей указанной разновидности SARS-CoV-2. Об этом 1 декабря сообщается на сайте учреждения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Гонконгские ученые добились такого результата первыми в Азии. Кроме того, в сообщении подчеркивается, что они смогли выделить штамм спустя четыре дня после того, как в Гонконге были обнаружены его первые носители. Также отмечается, что полученный результат позволит разработать вакцину против варианта «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все существующие российские вакцины от COVID-19 защищают от штамма «Омикрон».

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