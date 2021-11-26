Кейптаун, , 02:33 — REGNUM Действие режима общенационального бедствия из-за ситуации с коронавирусом в Южно-Африканской Республике продлено до 16 декабря, сообщили 25 ноября в канцелярии президента ЮАР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Этот режим был введен в марте 2020 года. Он дает возможность правительству страны вводить ограничения, в том числе и жесткий карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в ЮАР объявили, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший обозначавшие «B.1.1.529» и имеющий не менее 32 мутаций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Африке обнаружен новый штамм-мутант COVID-19 — СМИ