Кембридж, Великобритания, , 06:07 — REGNUM В британском городе Кембридж будет открыт новый центр компании AstraZeneca, который сосредоточит усилия на разработке препаратов против COVID-19. Церемония открытия состоится 23 ноября, сообщило агентство Reuters.

Компания AstraZeneca Cheshire East Council

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«Наш новый центр в Кембридже поднимает планку для устойчивых исследований и разработок в нашей отрасли, — сказал генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио. — Это позволит нам преодолеть новые границы в понимании биологии болезней, предоставить пациентам лекарства, меняющие жизнь, и обеспечить следующий этап роста нашей компании».

Стоимость нового центра составила £1 млрд ($1,3 млрд). В церемонии открытия примет участие британский принц Чарльз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аналогичную деятельность развернула американская фармкомпания Pfizer. 16 ноября она направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США) с целью получить разрешение на экстренное применение разработанного ей препарата от COVID-19.

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