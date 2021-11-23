Скопье, , 21:20 — REGNUM В Северной Македонии 23 ноября в результате обследования 2869 образцов было выявлено 490 новых носителей коронавируса, 484 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались 15 больных COVID-19.

Здание правительства Северной Македонии, Скопье Pudelek

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 212 865 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7464, 197 120 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8281.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 155 носителей коронавируса