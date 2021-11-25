Берлин, , 16:35 — REGNUM Германия следует за многими другими странами, отмечая печальный порог смертности от коронавирусной инфекции. Согласно данным Национального института Роберта Коха, по состоянию на сегодняшний день COVID-19 унес жизни 100 000 жителей ФРГ. Об этом сообщило немецкое агентство DW 25 ноября.

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Керстин потеряла своего 83-летнего отца год назад. Он умер на больничной койке.

«Я уверена, что он знал, что мы находились рядом», — рассказала Керстин агентству DW.

Керстин живет в Дюссельдорфе — в 600 километрах от своих родителей, которые жили в Берлине. Несмотря на заразность вируса и строгие ограничения на социальное дистанцирование, из больницы позвонили, чтобы сообщить о возможности повидаться с отцом в последний раз.

Он был доставлен в больницу с туберкулезом и только позднее заразился коронавирусом, вероятно, от лечившего его врача. Теперь он является одним из 100 000 человек в Германии, которые официально погибли от смертельного вируса. Воспоминания Керстин заставляют ее смеяться и плакать, когда она вспоминает жизнь своего отца.

Медсестры ежедневно борются с пандемией и видят, как людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Мы все боимся смерти», — отмечает немецкий врач Рита Кремерс.

По словам Риты, ее коллега умер от вируса в отделении интенсивной терапии через шесть недель после заражения. «Данная ситуация действительно поражает тебя, когда умирает человек, которого ты знал», — заявила она.

Германия уже провела официальное мероприятие в память о погибших в результате заражения COVID-19. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с семьями жертв в апреле 2021 года. На тот момент число погибших составляло чуть более 70 000 человек.