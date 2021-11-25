Рига, , 18:41 — REGNUM Первый контракт на поставку «быстрых» тестов на антиген коронавируса Covid-19 заключен в Латвии с местной компанией Ekspress Laboratorija. Об этом сообщил порталrus.lsm.lv.

Тест Pixabay.com

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Общая сумма контракта составляет 3,63 млн евро. За эту сумму компания берется поставить 4 млн тестов. Таким образом, один тест обойдется в неполный евро. Сообщается, что первые порции тестов должны быть доставлены заказчикам в течение пяти дней.

Всего в конкурсе участвовало пять латвийских компаний, специализирующихся на оказании медицинских услуг и поставке медоборудования и препаратов. Было сделано 30 ценовых предложений.

Согласно открытой информации, компания по торговле медицинскими товарами Ekspress Laboratorija принадлежит гражданам Латвии Тому Бинде, Елене Путвике и гражданину России Сергею Лебедеву. Компания была зарегистрирована только весной 2021 года, поэтому данных о ее финансовых показателях пока нет.

Срочный контракт на закупку властями страны массовой партии экспресс-тестов на коронавирус объясняется тем, что с 6 декабря 2021 года вступает в силу распоряжение правительства Латвии, согласно которому все работающие очно жители должны будут минимум дважды в неделю сдавать такие тесты. Данные условия коснутся примерно 850 000 латвийцев.