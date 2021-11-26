Подгорица, , 18:14 — REGNUM За сутки в Черногории шесть человек умерли от последствий ковида, при этом было диагностировано 264 новых случая заражения, сообщает институт общественного здравоохранения IJZCG.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Самому молодому из умерших было 53 года, а самому старшему — 77 лет.

Общее число умерших от ковида в стране с начала эпидемии составляет 2281.

Число активных случаев заболевания — 2945