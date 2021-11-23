Рим, , 20:06 — REGNUM Число граждан Италии, сделавших по меньшей мере первую прививку от коронавируса, достигло 47 миллионов, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник, 23 ноября.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Это составляет чуть более 87% жителей старше 12 лет (именно с этого возраста в Италии разрешены прививки от коронавируса).

По данным на 23 ноября, в Италии умерли 133 330 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 83 (днем ранее — на 70). Число подтвержденных носителей выросло на 10 047 (днем ранее — на 6404). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 942 135 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 154 510 человек (на 2996 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 722 505 человек — 75,91% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.