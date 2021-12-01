Рига, , 18:01 — REGNUM Автобусыс возможностью вакцинации от коронавируса COVID-19 прекратят курсировать по городским маршрутам Риги с 5 декабря нынешнего года. Об этом латвийскому порталу rus.lsm.lvсообщил руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

Вакцина

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По ее словам, «вакцинобусы» стали менее востребованы рижанами по мере наступления холодной погоды: «Поскольку этот проект планировался как временный, сейчас мы видим, что интерес к нему снизился».

Сообщается, что в «вакцинобусе» за полгода работы привились свыше 10 000 человек.

Решено, что в жилых районах столицы Латвии, где наблюдался высокий интерес к вакцинации таким образом — без предварительной регистрации в порядке живой очереди, будут установлены дополнительные пункты вакцинации: в Болдерае, Зиепниеккалнсе, Саркандаугаве, на улице Деглава, в Вецмилгрависе.

Кроме того, возможность вакцинации сохранится в торговых центрах. Поэтому, считают должностные лица, получить «стихийную» прививку от коронавируса все еще будет достаточно удобно.