Монтевидео, , 01:27 — REGNUM Рекомендацию начать прививочную кампанию от коронавирусной инфекции среди детей в возрасте от пяти до 11 лет в Уругвае выпустил экспертный совет по вакцинам республики, 24 ноября сообщило на своем сайте уругвайское министерство здравоохранения.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стране уже ведется вакцинация несовершеннолетних от 12 лет. В ведомстве отметили, что прививки от коронавирусной инфекции для детей не будут обязательными. Для их вакцинации будут использовать препарат, разработанный совместно американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Израиле началась прививочная кампания от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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