Сеул, , 11:18 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 21 448 человек. Об этом 1 декабря сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

По состоянию на 00:00 1 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 567 865 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 48 509 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 061 655 человек. Уровень полной вакцинации составил 79,9%.

«Бустерную» дозу получили 184 517 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 3 219 138 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5123 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 452 350.

Читайте также: В Южной Корее впервые выявили свыше 5 тыс. зараженных коронавирусом