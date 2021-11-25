Канберра, , 13:54 — REGNUM В настоящее время правительство Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) активно подготавливает ослабление различных антикоронавирусных ограничений в преддверии достижения штатом отметки в 95% вакцинированных от COVID-19 двумя компонентами, что запланировано на 15 декабря. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Так, после достижения новой отметки числа привитых, маски потребуются только в общественном транспорте и самолетах. Масочный режим сохранится в аэропортах и для обслуживающего персонала в закрытых помещениях, не прошедшего полную вакцинацию.

QR-коды будут применятся в больницах, учреждения по уходу за престарелыми и инвалидами, спортивных залах, местах отправления культа и на похоронах. В салонах красоты, парикмахерских, некоторых заведениях сферы гостеприимства, таких как небольшие бары и ночные клубы, а также на музыкальных фестивалях, по-прежнему будут применяться QR-коды.

В настоящее время 92% жителей самого густонаселенного штата Австралии старше 16 лет считаются полностью привитыми от COVID-19.