Таллин, , 14:05 — REGNUM Большое число бездомных в Таллине добровольно прошли вакцинацию от коронавируса как обязательное условие для посещения центров социальной помощи. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Вакцина Defense.gov

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По словам директора Таллиннского центра социальной работы Керсти Пылдемаа, практически все бездомные, которые живут в приютах в Пальясааре и Куге, вакцинированы. Пылдемаа отметила, что именно поэтому вспышек коронавируса в приютах не было. Было зафиксировано лишь несколько случаев заболевания, как среди клиентов, так и среди персонала ночлежек.

В приютах также сделали отдельные комнаты для зараженных вирусом.

По последним данным, в столице Эстонии насчитывается чуть более 800 бездомных, в том числе около 80 — уличных.