Париж, , 16:49 — REGNUM Ситуация с коронавирусом во Франции явно и быстро ухудшается, заявил 1 декабря журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, происходит стремительный рост числа новых заражений.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация во Франции ухудшается явно и очень быстро. Это вызывает беспокойство. Зафиксирован стремительный рост новых случаев заражения коронавирусом», — цитирует слова Атталя агентство RT.

Он уточнил, что впервые с апреля 2020 года уровень новых заражений превысил 300 случаев на 100 тыс. жителей страны.

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