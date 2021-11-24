Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Более 92% федеральных работников, попавших под требование президента США Джо Байдена о вакцинации, получили по крайней мере одну дозу вакцины, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на представителей администрации Белого дома.

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В целом, 96,5% из 3,5 млн федеральных работников должны пройти вакцинацию, потому что у них нет права на отказ от прививки по медицинским или религиозным причинам. Цифры свидетельствуют об относительно высоком уровне вакцинации федеральных подрядчиков по сравнению с населением США.

Напомним, что согласно последним данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, 82,1% американцев в возрасте 18 лет и старше получили хотя бы одну прививку от COVID-19. В министерстве обороны хотя бы одну дозу прививки получили 93,4% сотрудников, включая гражданских лиц и военнослужащих.