Сеул, , 17:41 — REGNUM Рост числа заболевших COVID-19 в Южной Корее подрывает веру в заявления властей о спасительности коллективного иммунитета, сообщает 25 ноября chosun.com.

Генрих Семирадский. Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу. 1870

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По мнению автора статьи Пэ Чжун-Ёна, рост числа заболевших всё сильнее ставит под сомнение теорию о том, что коллективный иммунитет будет достигнут после вакцинации 70 или 80% жителей республики.

Комментируя данные о том, что уровень вакцинации для всех возрастных групп в Южной Корее достиг 79,1%, причём среди взрослых — 91,1%, Пэ Чжун-Ён отметил, что накануне, 24 ноября, число заболевших превысило четыре тысячи.

Правительство начало вакцинацию в марте, надеясь добиться коллективного иммунитета к ноябрю. Но появление более опасного штамма «Дельта», который в три раза более заразен, разрушило эти надежды, пишет Пэ Чжун-Ён.

Теперь, отмечает автор статьи, органы здравоохранения Южной Кореи заявляют, что для достижения коллективного иммунитета против «Дельты» нужно вакцинировать 83% населения, но даже 100% не приведут к нулевому уровню заболевания, «поскольку вакцины эффективны только на 60−80% в предотвращении инфекций».

Автор статьи привёл высказывание главы Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Йонхап Чон Ын Кён: «Будет трудно добиться коллективного иммунитета, потому что вариант «Дельта» очень заразен и ослабляет профилактический эффект вакцинации».

Вот почему, отмечает Пэ Чжун-Ён, страны по всему миру фактически отказались от такой цели как достижение коллективного иммунитета и переходят к минимизации ущерба и вакцинации групп высокого риска для снижения смертности.

Вместо этого они надеются, что вирус станет «эндемическим», чтобы можно было контролировать небольшие вспышки. Так, в Португалии вакцинированы 86% населения, а Ирландия — 89%. В Европе эти страны преподносили как образцы для подражания, когда количество ежедневных заражений упало с 200 до 300.

Но недавно, отмечает корейский журналист, число заражений выросло до двух-трёх тысяч, что побудило власти этих стран рассмотреть вопрос о повторном введении карантина.

Эксперты в области здравоохранения ломают голову, пишет Пэ Чжун-Ён. Раньше предполагалось, что иммунитет к вакцине сохраняется не менее шести месяцев, но похоже, он проходит примерно через четыре-пять месяцев, поэтому новая нет доверия к спасительности ревакцинации.

Некоторые вакцины полностью теряют доверие, отмечает автор статьи. Корея фактически отказалась от вакцины AstraZeneca, потому что, похоже, действие вакцины прекращается примерно через три месяца после инъекции.

Это проблема для пожилых корейцев и других уязвимых людей, которым были сделаны уколы более трех месяцев назад, и теперь они срочно нуждаются в бустерных уколах, которые начались совсем недавно. В августе, когда штамм «Дельта» начал распространяться в Южной Корее со скоростью лесного пожара, некоторые эксперты в области здравоохранения призвали власти провести ревакцинацию уязвимых групп вместо того, чтобы стремиться увеличить количество первых прививок, но правительство настаивало на вакцинации 70% населения вакциной.

Автор цитирует Ма Сан Хёк из Корейского общества вакцинации: «Правительство, рекламирующее коллективный иммунитет без учета обширных исследований, в конечном итоге вызвало недоверие».

Ежедневное количество новых инфекций составляло 3938, из них 612 тяжелых случаев по состоянию на утро 25 ноября.

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